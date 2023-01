Marcelo Goñi: “Esta lluvia llega en el momento oportuno”

21 enero, 2023

“Estos 20, 30 milímetros que llovieron entre la mañana y la noche de este viernes, vienen muy bien ante los anuncios que se va finalizando el evento “Niña”, que provocó gravísimas consecuencias”, dijo Marcelo Goñi, de El Agropecuario, a LU 24.

Nosotros al menos tuvimos la suerte de poder cosechar algo, evidentemente el golpe se sintió pero el norte tiene una situación más crítica, y creo que los cultivos de gruesa empiezan a estar mejor, algunos lotes de maíz y girasol tendrán seguramente una merma. Los pronósticos indican que la semana que viene volvería a llover algo”.

Respecto a las pasturas, dijo que “el tema está muy complicado para la hacienda, y estamos a las puertas de la siembra de verdeos de verano y esta lluvia viene bien para mejorar el perfil”.

Durante la mañana de este viernes, de la ruta 3 hacia Pringles llovieron entre 26 y 30 milímetros, y en la zona de la ruta de Claromecó o Necochea 4 o 5, y luego llovieron a la noche unos 15 milímetros sobre la ruta 73 y en la zona de Ochandio, con lo que completamos 20, es una lluvia que moja, no es lo mejor pero ayuda”.

Reunión Gobierno- Mesa de Enlace: “No es más que un anuncio, hoy por hoy es nada”

Sobre la reunión que mantuvo el Ministro Sergio Massa con la Mesa de Enlace, Goñi dijo que “la verdad es que para mí no es más que un anuncio, nada, hoy por hoy es nada, siempre se genera expectativa y se tiene esperanza, uno va descreyendo, sin pensar en banderas políticas; la presión impositiva no solo en el agro sino en todo el país sigue siendo muy alta, sobre los que pagamos, los que estamos controlados, uno no ve que luzca, a mí no me genera demasiadas expectativas, es una posibilidad más que se desvanece y después termina en nada”.

