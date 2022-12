Marcelo Goñi: “Tres Arroyos va a sentir mucho la merma en la cosecha fina”

La cosecha fina se inició con rindes desparejos pero sin demasiadas buenas noticias, tanto que para referentes del sector, es probable que la merma impacte fuertemente en Tres Arroyos sobre todo el año próximo. Así lo indicó Marcelo Goñi, de Agroveterinaria El Agropecuario, al señalar que “son datos erráticos según la zona a la que uno se refiera, pero todo lo que es ruta a Claromecó, San Francisco de Bellocq, Lin Calel, los resultados son bastante malos. No obstante, analizando el contexto de seca en el que se desarrollaron los cultivos, puede resultar contradictorio porque es increíble que al menos estemos cosechando lo que se está cosechando. Pero el resultado es, de todos modos, malo, porque los costos son muy elevados: por poner un ejemplo, un productor de la zona de Claromecó cosechó 1500 kilos de cebada cuando lo habitual es que obtengan en esa zona 5000 kilos, y los costos de implantación son de 3000 kilos”.

“Estos son los primeros números, hay cultivos que recién estarán la semana que viene y quizá la cosa mejore un poco. Estábamos estimando una merma de 40% para cebada y 40 a 50 para trigo pan; y esto es algo preocupante más allá de la figura del productor, que para la gente ‘vive llorando’, porque entiendo que Tres Arroyos lo va a sentir mucho el año que viene”, advirtió Goñi.

Finalmente, se refirió a la nueva implementación del dólar soja. “Es más raro que la anterior porque ya desde el día jueves que no hay cotización de soja en Bahía Blanca, en la zona no ha quedado casi nada, se vendió casi toda en la oportunidad anterior, pero dos o tres productores han consultado para vender lo poco que queda -un camión, no más- y genera desconcierto que no haya cotización y no hay quien compre”, aseguró.

