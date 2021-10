Mariana Rodríguez: “esto nos sobrepasa, nos fundieron”

27 octubre, 2021 Leido: 1697

La hermana de Mario y Juan José Rodríguez, con mucha indignación relató cómo fueron las circunstancias en que se enteró del incendio en un galpón familiar y cómo casi le cuesta la vida a su padre, que hoy está cumpliendo 80 años. Mariana Rodríguez dijo: “esto nos sobrepasa, no sabemos cómo actuar, ni que esperar. A la madrugada, cuando estábamos en el acampe, fue una vecina quién nos avisó que se estaba prendiendo fuego el galpón. De inmediato salimos hacia el lugar y nos encontramos con mi papá desparramado en el piso y todo el resto del predio en llamas, realmente es indignante.

Mis hermanos hace más de doce años que tienen camiones y jamás nos pasó una cosa así y desde que armaron una causa en contra de ellos empiezan a hacer esto, no sé qué quieren conseguir con esto, no le veo la lógica, nos fundieron y no es un chiste, hasta qué punto van a tapar el sol con un dedo, alguien tiene que tomar cartas en el asunto, siempre contra nosotros son las cosas”.

Con un relato casi sin interrupciones, Mariana Rodríguez continuó diciendo: “ahora me pregunto a quienes le van a echar la culpa, ¿a mis hermanos que están presos?, es una locura, será por portación de apellidos, no sé qué pensar, hablan cualquier cosa, dicen que fue por los seguros y nosotros no tenemos seguros acá, son cosas de mi papá de años, a nosotros nos hicieron mierda. Uno de los camiones es de Mario, que ahora además de seguir preso, perdió la herramienta de trabajo y el sostén de su familia, esto es una locura todo”.

Marcelo Fernández, acompañando la situación, por su parte expresó, “cómo no vamos a tener bronca con todo lo que está sucediendo, con los cuatro compañeros detenidos injustamente, ahora esto, me parece que habría que investigar a fondo todo y ver por dónde vienen las cosas, esto se ha ido de las manos. No queremos decir ni echar culpas a nadie, eso lo verá la Justicia, pero esto se desbordó, nos encontramos al padre de los muchachos tirado en el piso, casi sin oxígeno, con 80 años podría haber sido peor todo. Estamos cansados de ésta situación, no encontramos palabras ni explicaciones a todo.

