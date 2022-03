Martín Turano sufrió un robo en su casa y cuestiona el accionar de la justicia

El tresarroyense Martín Turano sufrió un robo en su casa, en Formosa 350, el 12 de febrero pasado. La vivienda fue literalmente saqueada, sólo le dejaron la ropa que llevaba puesta. Hoy envió un texto a la redacción de LU 24 en el que cuestiona el accionar de la justicia tras el hecho, que se reproduce a continuación:

“Muchas veces no entendemos cómo funcionan las cosas en este país, hasta que lamentablemente no experimentamos ciertas situaciones. Hace exactamente un mes sufrí un robo en mi vivienda, que más allá del daño material por lo sustraído, deja otras preocupaciones y consecuentemente ocupaciones para evitarlos a futuro.

Denuncié lo ocurrido, y brindé todas las informaciones y datos recolectados, como así también quedó en evidencia que el día posterior a mi robo, 3 delincuentes fueron detenidos por otra situación. Con tanta mala fortuna que llevaban puestas alguna de mis pertenencias.

Siento impotencia e indignación porque me dirigí en reiteradas oportunidades a la Fiscalía, sin recibir respuestas. Solo queda seguir “esperando”.

Ni siquiera he recuperado lo que les fue secuestrado a los delincuentes, que es lo que reclamo en estos momentos.

Uno confía en las personas, por una cuestión de valores, entendiendo que tienen cantidad de situaciones como éstas que lamentablemente son moneda corriente. No juzgo capacidad o compromiso con su trabajo, pero su función es resolver y dar respuestas. Reitero, es su función.

Uno es racional y se basa en el orden social, pero a veces entra en la dicotomía de resignarse y empezar de nuevo, adaptándose a los tiempos de nuestra Justicia, o resolver los asuntos como en la selva.

Agradezco a los medios, que aparte de su labor de comunicadores sociales informando, le dan espacio al ciudadano para expresarse.

Tenemos que comprometernos todos y cada uno desde su lugar para terminar este flagelo que nos afecta, pero la Justicia debe dar el primer paso”, señala Turano.

