Más de 40 familias tomaron tierras en la ciudad: hay una denuncia por usurpación

7 julio, 2021

Un grupo de personas ocupó este fin de semana varias manzanas de un terreno que se ubica en Liniers al 1800. Más de 40 familias ya se instalaron y se encontraban demarcaron los lotes y poniendo alambres.

Hoy a la tarde estuvieron allí, un instructor de la Fiscalía con una comisión policial y una letrada de la damnificada con intenciones de persuadir a esas personas que alegan que esos terrenos no tienen un dueño legal e invitarlos a que se retiren del lugar.



Uno de los ciudadanos, que no quiso identificarse, dijo a LU24 que se instalaron el sábado y la decisión fue porque no tienen una casa para vivir. “Estaba todo al pedo, estaban tirando basura, y lo estamos limpiando todo nosotros y agarramos todos uno cada uno”, expresó

Además mencionan que eligieron ese terreno porque “hace 30 años que están al pedo, nadie le da bola, siempre estuvo con mugre”.

“Si la Municipalidad viene y nos da una casa a cada uno, nos vamos”, mencionó otro. “Estamos en la calle, no se puede pagar un alquiler si hoy en día te pagan 15 lucas y un alquiler te sale 20”, aseguró un tercero.

“Limpiamos todo los terrenos y ahora aparecieron dos, tres, cuatro dueños, todos los días aparece uno distinto, pero nadie tiene la escritura”, manifiestan y aclaran que la policía se hizo presente, les comunicaron que hay una denuncia pero que nadie presenta papeles de la escritura.

“Esto saltó todo como terreno, no salta como parcela. Todo lote, este terreno está todo marcado si lo vez por Google, son como 50 terrenos”, explicaron y pidieron que les den una solución.

“No me imagine la situación”



Miriam Jal se presentó en la Fiscalía de Tres Arroyos con la escritura de dominio de esos terrenos que son, según manifiesta, propiedad de su mamá. Por lo tanto radicó la correspondiente denuncia penal por usurpación y tendrá que tomar ahora una determinación la Justicia.

“Son 5 lotes, es lo que figura en la escritura”, dijo Miriam Jal, quien accedió hablar también con nuestra emisora. “La escritura figura a nombre de mi mamá y mi papá. Mi papá falleció y somos tres hermanos, herederos de parte de mi papá, más la mitad que es de mi mamá”, declaró.

Además contó que ella vive en uno de los terrenos y tiene una casa allí, “por lo general siempre pasean personas con galgos y ponen caballos a pastar y este fin de semana que estuvo lindo y vi gente pensé que estaban corriendo los caballos del lugar, no me imagine la situación”.

“Ayer observé que había muchísima gente y decido acercarme para ver qué estaban haciendo y me dijeron que esos terrenos eran fiscales y que podían tomar posesión de los terrenos porque ellos necesitaban un lugar para habitar porque estaban en situación de calle”, agregó.

También mencionó que “ellos me dijeron que había una persona que fue a catastro les dijo que esos terrenos eran fiscales, lo cual yo fui con mi hermana a catastro y me dicen que esa información no se puede informar a ningún ciudadano sino se tiene la información del lote o la propiedad o de la persona que corresponda”.

“Escuche la conversación de estas personas en la radio y no concuerda con lo que me dijeron”, indicó.

