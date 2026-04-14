Más del CPR: esclarecen otro hecho de abigeato, esta vez en Copetonas

14 abril, 2026 1

En el marco de una investigación llevada adelante por el Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Tres Arroyos, se logró el esclarecimiento de un hecho de abigeato ocurrido en un establecimiento rural de la localidad de Copetonas.

A partir de la denuncia radicada por el damnificado, quien constató la faena ilegal de un animal vacuno, personal policial desarrolló tareas investigativas que permitieron reunir elementos probatorios suficientes para solicitar una orden de allanamiento.

La medida judicial, otorgada por el Juzgado de Garantías interviniente, fue cumplimentada en un domicilio de dicha localidad, donde se obtuvieron resultados positivos, procediéndose al secuestro de un motovehículo presuntamente utilizado para cometer el ilícito, un teléfono celular y restos de cuero vacuno relacionados con el hecho investigado.

Como resultado del procedimiento, se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien quedó imputado por el delito de abigeato, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El accionar policial permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho, destacándose la rápida respuesta investigativa ante este tipo de delitos que afectan al sector rural.

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