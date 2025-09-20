Mataron a un joven de 20 años a la salida de un boliche en Tucumán

Un joven de 20 años murió en la madrugada de este sábado tras una violenta agresión a la salida de un boliche en San Miguel de Tucumán. Ocurrió en la zona de la plazoleta Mitre de la capital provincial, donde hay varios locales bailables.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30, luego de una discusión que terminó con el fatal desenlace. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien concretó la detención de un sospechoso, de 22 años.

La víctima se llamaba Federico Toledo y había asistido a un boliche ubicado en Avenida Sarmiento al 1200 junto a tres amigos. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, luego de salir del local bailable, todos se dirigieron a una parada de colectivos en la intersección con Suipacha, frente a la plazoleta Mitre.

