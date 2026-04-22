Matías Cirone se accidentó en ruta 88 a causa de la lluvia. Se fracturó el tobillo y será operado

22 abril, 2026 1.775

El tresarroyense Matías Cirone se accidentó en el kilómetro 93 de la ruta 88, a causa de la intensa lluvia que provocó el desplazamiento de su vehículo de la cinta asfáltica, chocando un guardarail y una alcantarilla ubicados en ese sector.

Cirone sufrió fractura de tobillo, por lo que fue derivado a un hospital necochense en primera instancia y luego a una clínica en Mar del Plata, donde será intervenido, informaron fuentes familiares.

Trabajaron también en el lugar Vial Quequén y Patrulla Rural.

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