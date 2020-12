“Me arruinaron completamente” dijo el dueño del camión incendiado

16 diciembre, 2020

Luego de conocerse la noticia en la que un camión estacionado en Avenida Libertad, cerca de la rotonda con Avenida Güemes, apareció incendiado en la madrugada de este miércoles, LU 24 fue en busca de César Cejas, dueño del transporte, quien dijo a la radio que normalmente dejaba el camión en los silos de Maltería, pero que había llegado a la ciudad “más tarde de lo habitual porque se rompió el tractor donde estaba cargando, en Energía”.

“Llegué a las doce de la noche, yo al camión lo guardo siempre en los silos, pero anoche dije ceno, y me tiro hasta las tres, tres y pico, para ir a esa hora a Maltería, y a las tres de la mañana me toca timbre un vecino que se encontró con el camión prendido fuego; ya había llamado a los Bomberos”.

“Tengo tanta bronca, porque la Policía no hace o no puede hacer nada, esto es tierra de nadie, motos, autos, picadas, el Parque Cabañas también lleno de gente en la Avenida”, describió.

“Vino el perito de De La Garma, y creen que sería intencional, esto es algo que está pasando frecuentemente y nadie hace nada, uno es un laburante, yo ahora quedo tres meses sin laburar… no sé quién me va a ayudar”, afirmó Cejas.

“Me arruinaron completamente”, remarcó: “si fue intencional, si lo agarran, el tipo va a entrar y va a salir, va a pasar por mi casa y se me va a cagar de risa”.

“Si hubiera llegado a las nueve de la noche iba directo a Maltería, dejaba el camión allá y venia en remis: será el destino”, agregó. Voy a ver si puedo salir a laburar, no sé cómo voy a hacer: me arruinaron, me arruinaron completamente, reiteró.

