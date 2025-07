“Me comí un garrón, no tengo nada que ver”, aseguró acusado de herir a un perro en San Mayol

14 julio, 2025 3

“Me comí un garrón bastante feo y no tengo nada que ver en este caso”, afirmó Héctor Marcelo Calvete, acusado de haber herido con un disparo de arma de fuego a un perro Dogo de una vecina en San Mayol.

En un audio enviado a LU 24, expresó que “esta señora fue a casa porque le habían baleado el perro, preguntando si sabía algo y le dije que no había escuchado ni sabía nada”. En ese sentido, sostuvo que “me dijo que no tenía un peso para llevarlo al veterinario, por lo que se lo curé y el viernes cuando llegué a la quinta me detuvieron”.

“Yo el arma la tengo registrada, la compré hace 40 años y como en el momento no tenía los papeles me la secuestraron. Yo casé toda la vida y la tengo declarada”, aseguró.

“Me comí un garrón bastante feo y no tengo nada que ver en este caso. El perro es buenísimo, no me hizo nada, pongo más las manos en el fuego por él que por mis perras con las que juega”, finalizó.

