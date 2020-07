“Me cortaron las manos”: Crudo relato del robo a un trabajador

20 julio, 2020

Rubén Menéndez, un vecino tresarroyense domiciliado en Reina Margarita al 1200, guardaba herramientas en la casa de su hija, en Santiago del Estero al 1300, las que le permitían trabajar cortando pasto.

El trabajador contó a LU 24 los momentos vividos tras el robo de las mismas, y afirmó contundentemente “me cortaron las manos, yo tengo afecciones en la columna y era el único trabajo que podía hacer con esas herramientas; además me rompieron un vidrio, tres candados, y desordenaron y robaron cosas de adentro de mi casa”.

“Yo había ido a Copetonas el fin de semana, y me llamaron para avisarme que habían entrado a mi casa a robarme, me vine a dedo, porque no tengo movilidad y ahora “me cortaron las manos, me robaron las herramientas que había comprado con plata queme había prestado mi patrona el año pasado”, explicó.

Detalló seguidamente las herramientas y otros elementos que se llevaron los delincuentes: “robaron una bordeadora naftera y una eléctrica, una máquina de cortar pasto de rueda, una bicicleta playera amarilla con portaequipaje, y de adentro de la casa, como 60 metros de cable liviano, herramientas de mano, un par de botines nuevos que tenía sin usar arriba de un ropero, un inflador que había comprado hacia dos semanas, dos reproductores de DVD, ropa de mi hija, fue un daño completo”.

“Yo tengo artrosis en cuatro vertebras de la columna que no me funcionan más y estoy a punto de operación, al no tener movilidad no podía hacer otra cosa que ese trabajito, pero me rompieron el vidrio, los candados y me revolvieron toda la casa, es un disgusto muy grande para mí, porque no tengo otra entrada y no puedo comprarlas más, algunas tienen un costo de unos siete mil quinientos pesos”, sostuvo.

“Estoy viviendo en Reina Margarita 1250, y si alguien tiene alguna herramienta que me pueda facilitar para seguir trabajando; mi hija tiene 15 años y tiene una valvulita en el corazón”, dijo y agregó que “también me robaron una tijera de podar mediana, y tuve que poner la cara ante mi patrona diciendo que me la robaron”, concluyó.

