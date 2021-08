“Me da bronca tramitar todos mis documentos de nuevo”, aseguró la víctima del robo en Doc

Yésica Jarque estaba trabajando ayer en Doc Restaurant, en Chacabuco 220, cuando un desconocido ingresó en el local y se llevó su mochila con dinero y todos sus documentos. Un transeúnte logró ver a un joven escapando con las pertenencias de la joven, que hoy habló con LU 24 y relató cómo fue el episodio.



“Entré a las 19, dejé mi mochila como siempre en un mueble, detrás del mostrador, y me puse el delantal. Me fui a la cocina para escribir el menú en el pizarrón y a enjuagar una rejilla. Cuando volví al salón encontré la puerta abierta de par en par, y enseguida fui a la caja. Allí no había problema pero mi mochila, con dinero mío y del local, del día anterior, y todos mis documentos, ya no estaba. Entiendo que alguien que entra a robar lo primero que hace es ir a la caja, evidentemente me estaban mirando porque en ese lugar la mochila no estaba a la vista”, contó. Tanto ella como su compañero, a cargo de la cocina, estaban solos en el establecimiento, pero en plena tarea, mientras el salón comedor estaba vacío.



“Tengo mucha bronca e impotencia por lo engorroso que implica tramitar de nuevo los documentos, tarjeta verde, carnet de conducir. Pero espero que aparezca algo. Además hay cámaras de seguridad en la zona, quizá reflejen algo”, concluyó.

