"Me dejaron a `pata´ unos malvivientes": el desconsuelo de una madre por el robo de su bici

Carla Rodríguez compartió con LU 24 la denuncia del robo de su bicicleta, único medio de para transportarse con su pequeño hijo e ir al trabajo. Desconsolada por el hecho, acude a la solidaridad de la comunidad para que colabore con ellos.

En Facebook publicó:

“Gente necesito de ustedes porque se q todavía hay gente buena!!

Ayer a la tarde me robaron mi bici, mi medio para trasportarme con mi hijo!!

Me cortaron las patas, me dejaron a pata unos malvivientes, unas personas que no tienen anda q hacer q se dedicar a robar y amargarle la vida a los demás!!

Dentro de poco empieza el jardín mi nene y no tengo como llevarlo ya que me queda lejos el jardín en el que quedó anotado, y mi trabajo también me queda lejos, si alguien tiene una bici en desuso no importa como esté. LO NECESITO GENTE! Mi num. es 2983585549”.

