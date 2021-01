“Me he roto las manos para comprarlo” dijo vecina a la que robaron TV

20 enero, 2021

La vecina Gladys Barraza fue víctima del robo de un Smart TV de 32 pulgadas de su vivienda, ubicada en calle Velez Sársfield 1282.



Barraza dijo a LU 24 que el hecho se produjo mientras ellas se encontraba ausente, y que los delincuentes ingresaron rompiendo una puerta trasera de la casa: “provocaron destrozos, revolvieron todo y se llevaron un alhajero donde tenía guardadas unas cadenitas y unos anillos”, afirmó.

“Al televisor lo compré con mucho sacrificio, yo trabajo para Bianchi y me he roto las manos desarmando motores, con días fríos, lluvia, para poder comprarlo”, sostuvo, a la vez que pidió a la gente que “no compre cosas de las que no se sabe si son robadas”

