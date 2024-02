“Me partieron al medio” dijo mensajero al que le robaron la moto

3 febrero, 2024

Gustavo Rossi sufrió el robo de su moto esta madrugada en su domicilio en Cangallo 265. En diálogo con LU 24, el vecino comentó que lo perjudica en su vida diaria ya que es su herramienta de trabajo.

“me robaron la moto en la madrugada, la dejé debajo de un techo por el tema de la lluvia y salí en la camioneta. Yo me dedico al reparto de empanadas y mensajería, así que realmente me partieron al medio”, dijo.

“Es una moto Keller 110cc negra con vivos rojos, ya hice la denuncia. En esa cuadra creo que no hay cámaras de seguridad, no se aún en calle Cangallo y Lamadrid. La policía me dijo que lamentablemente es un caso más de todos los días y que ya tiene el pedido de secuestro”.

Ante cualquier información, comunicarse con Gustavo al 2983 52 66 86.

Volver