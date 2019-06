“Me pegaron un tiro y me rompieron el parabrisas”, dijo Diego Allema luego de incendiar su auto

Esta tarde, una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad acudió a una vivienda ubicada en Brown al 1360, debido al incendio de un automóvil Peugeot 504. Se trataba de un incendio intencional, causado por el vecino Diego Allema en su propio vehículo.



Allema, quien quedó paralítico tras haber sido baleado en su taller en septiembre de 2018, dijo que nuevamente fue baleado ayer por la noche y que esta tarde, en un “ataque de bronca” y pidiendo el accionar de la policía, prendió fuego su propio auto.

El Peugeot 504 quedó prácticamente destrozado en su interior tras el incendio. Al lugar además, acudieron tres móviles de la Policía de nuestra ciudad.

Allema dialogó con LU 24 minutos después del incidente y contó que “ayer a la noche estábamos con mi señora en el auto, me rompieron el parabrisas de un balazo y me rajaron la cabeza, lamentablemente ahora estoy con la herida de la cabeza, me pegaron un tiro y me rompieron el parabrisas”.

“Quería ir a comprar un parabrisas nuevo, mi señora no me quiso llevar, y yo como estoy inválido no puedo manejar y quería manejar igual, ella no me quería dejar y bueno lo prendí fuego al auto, ya que no puedo manejar, no puedo hacer nada, listo”, sostuvo.

“Hice la denuncia y todo, la policía no hizo nada, el tipo vive acá dos cuadras, la policía no hace nada entonces yo voy a hacer justicia por mano propia. Saben bien clarito que me tiraron un tiro, me rompieron el parabrisas y fuimos a hacer la denuncia y no hicieron nada”, manifestó.

“Hay que hacer justicia por mano propia, vamos a hacer justicia por mano propia”, finalizó Allema .