“Mecheras” robaron una parka del maniquí de un comercio (audio)

16 julio, 2025

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/07/SILVANA-RODERA-16-07-2025-2.mp3

Silvana Rodera informó a través de LU 24 el robo de una parka rosa con piel en la capucha, de un maniquí ubicado en la vereda de su comercio Eva Kant, ubicado en Matheu 254.

“Se lo llevaron en un descuido, es una parka rosa, no sé si va a aparecer y espero que le dé vergüenza a quien lo hizo, la idea es que no la usen, lo publiqué en las redes”, dijo Rodera.

“Hay un comercio amigo que me va a pasar videos de sus cámaras, pero me da bronca, nunca me había pasado, las ví abrir el cierre, sacar los broches, me estaban robando en mi propia cara”, explicó.

