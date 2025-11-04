Medida de seguridad para el menor acusado de incendiar la capilla en Pehuén Co
A pedido de la fiscal Betina Úngaro, titular de la UFIJ de menores N.º 1 de Bahía Blanca,el Juzgado de Garantías del Joven N.º 2 -a cargo de la Dra. Claudia Olivera- dispuso una medida se seguridad restrictiva de la libertad respecto del menor de 15 años involucrado con el incendio de la Parroquia Sagrada Familia y una serie de pintadas en distintos lugares de la localidad de Pehuén Co.
La medida fue tomada por la destrucción total provocada a la iglesia, lo que causó un peligro común para los habitantes de la localidad, y los daños reiterados que provocaron las pintadas realizadas el pasado 1 de noviembre.
En el marco de la investigación se tomaron varios testimonios y se realizaron diversas medidas de prueba, que permitieron individualizar al menor como el autor de los hechos.
Esos elementos de prueba fueron presentados a la justicia de Garantías y fueron valorados, entendiendo que se trata de un caso “de extrema gravedad” situación que permite por ley dictar una medida de seguridad provisoria restrictiva de la libertad ambulatoria del menor.