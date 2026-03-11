(video)Mendoza: incendio arrasa el Casino de San Martín y aledaños

Un importante incendio se desató en el Casino de Mendoza en San Martín este miércoles por la tarde y hay un amplio operativo de los Bomberos para contener las llamas.

El establecimiento está ubicado en calle Miguez y Ruta 50.

Pasadas las 18:50 las llamas siguen activas y ya alcanzaron a negocios aledaños, entre ellos un Centro Médico, que cuenta con equipos radiológicos.

La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó solo la sala de juegos. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17:00 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.

Trabajan dotaciones de Bomberos de Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia, Santa Rosa, Defensa Civil San Martín, con apoyo hídrico del Municipio y personal policial.

Noticia en desarrollo. Fuente: Diario UNO

