Mendoza: Se entregó la alumna de 14 años que se había atrincherado con un arma

Este miércoles alrededor de las 9.30, unaestudiante de 14 años ingresó al colegio Marcelino Blanco (Secundaria 4‑042) de La Paz, Mendoza, portando una pistola calibre 9 mm —presuntamente del padre, un oficial de Policía de San Luis—, realizó entre dos y tres disparos al aire y se atrincheró en el patio del establecimiento escolar. Tras más de cinco horas, la menor se entregó.

Inmediatamente se evacuó el colegio y se activó un operativo de emergencia. Un helicóptero fue movilizado para apoyar al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que negocia con la joven para desactivar la situación. No se registraron heridos, aunque varios estudiantes fueron atendidos por crisis de pánico en el Hospital Arturo Illia.

Se informa que el arma habría sido sustraída del padre de la adolescente, un policía que presta servicio en San Luis. El caso está en plena instrucción judicial.

La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

