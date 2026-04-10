Menor aprehendido por sustraer una moto en el centro

10 abril, 2026 0

Este viernes, alrededor de la 1:15, fue aprehendido por la policía un menor de 12 años, en la Avenida Moreno al 200, quien había sustraído una moto Gilera de 110cc., azul, que estaba estacionada al 100 de la arteria mencionada.

El propietario del rodado, al constatar el faltante, llamó al 147 de emergencia municipal, y, de manera inmediata, el Centro de Monitoreo municipal activó el seguimiento a través de las cámaras de seguridad, dando con el menor circulando por la avenida, y luego de una rápida articulación, personal de la Patrulla Urbana logró dar con el autor del hecho, arribando luego personal policial quien, activando los protocolos de los menores en conflicto con la ley, se esperó a sus progenitores para luego trasladarlo a la Comisaría Primera, donde tras tomarse los recaudos legales, fue restituído a sus familiares.

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de “Hurto de Motovehículo” con intervención de la UFIJ Nro. 4 del FRPJ, del Depto. Judicial local, a cargo de la Dra. Marina Vizzolini.

En el parte de prensa, nuevamente se resalta la eficacia del trabajo coordinado entre las áreas de seguridad municipal y las fuerzas del orden permitiendo una rápida respuesta y resolución de la problemática diaria.

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