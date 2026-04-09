Menor preso por intentar robar un Parlante

9 abril, 2026 0

Este miércoles alrededor de las 21, el personal de la Comisaria primera detuvo a un menor de 16 años, quien cómplice de robo al intentar sustraer un parlante, en un comercio en Cangallo 200.

El propietario del mismo advirtió la maniobra de estos sujetos, quienes no pudieron llevarse el parlante ya que se encontraba asegurado con cadena y candado.

Al huir corriendo del lugar, pudo observar sus vestimentas, avisando a las autoridades policiales de ello, quienes tras un rápido rastrillaje por el sector lograron dar con uno de ellos.

Quien fue aprehendido el delito de Hurto en grado de Tentativa, con intervención de la UFIJ º 4 Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de la Dra. Vizollini del Departamento Judicial Local, y luego, el menor fue entregado a sus padres.

Volver