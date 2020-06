Mensajes desde Villa Italia a Cordiglia: “estamos cansados, no se puede vivir más así”

22 junio, 2020 Leido: 686

Cansados de los robos, vecinos del Barrio Villa Italia, residentes en las nuevas viviendas, le enviaron mensajes al secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia exigiéndole “una solución”. Con tono de mucha molestia e indignación le dijeron que “estamos cansados, así ya no se puede vivir más”.

“Estamos hartos, no somos dueños de poder salir de nuestras casas. Nos mintieron con que nos iban a poner dos cámaras de seguridad, nos pusieron una y robaron por el lado de la que no estaba. Dijeron que nos iban a poner un sereno, no lo pusieron. No hay más seguridad. Estamos cansados”, le recriminan. Asimismo, lo hacen responsable de no contar con mayor seguridad.

“Vamos a tener que ir a los medios nacionales para que vean que en Tres Arroyos no hay seguridad, que nos toman el pelo y no se comprometen”, le advierten.

Es por eso que le dan “2 o 3 días para una solución. Nos hacen hablar con uno con el otro, con el comisario, con usted, con el intendente y nadie se hace cargo de la situación”.

“Pongáse las pilas”

Piden que “se termine la joda en este barrio” al tiempo que le indican que se está con una situación de nervios y estrés por estar encerrados. “Cordiglia pongáse las pilas. Como hay móvil para mandar a la casa del intendente y nosotros estamos acá, nos roban todos los días y no pueden pasar porque no dan abasto. Es una mentira todo esto. Cómo nos toman el pelo”, finalizan.

Volver