Merodeando en el barrio: los vendió la ropa

5 agosto, 2026 0

Un par de jóvenes “tantearon” puertas de autos e ingresaron también a patios de viviendas en el Barrio Colegiales.

Los vecinos reunieron algunas pruebas de sus propias cámaras de seguridad, pero solo “para sacarse la bronca”, dado que las irregularidades no las denunciaron a la Policía.

Igualmente se mostraron preocupados y compartieron entre ellos imágenes llamativas.

Como solo todo quedó en grado de tentativa, no hicieron las denuncias correspondientes asegurando que “los pibes, son del barrio”

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