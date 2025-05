Micaela Galarza: “A través de sus palabras, supe que algo andaba mal”

Una influencer de Zárate llamada Micaela Galarza fue la persona que recibió los mensajes de la mujer que este viernes terminó matando a su hija de dos años cuando intentaba suicidarse en su casa de Coronel Suárez.

Micaela habló con LU 24 y describió lo sucedido, al recibir un mensaje de Antonela Culotta en el que le relató la intención de acabar con su vida, por lo que se inició un diálogo con ella para evitar que algo así suceda, mientras se daba aviso a la policía, primero en Zarate, y luego de conseguir el domicilio de Culotta en Coronel Suàrez, con la policía de ese distrito, donde, cuando llegaron se encontraron con la menor fallecida a causa de una fuga de gas, en tanto la mujer sobrevivió.

Galarza aseguró que le dijo que “trabajaba en negro. La rechazaban por tener una hija pequeña. Su pareja no la acompañaba ni económica ni emocionalmente. Tenía familia, pero no un entorno presente que contuviera».

«A través de mis videos, se sintió identificada y me habló», dijo la influencer en un video que publicó en Instagram. «A raíz de poder escucharla, ella se abrió conmigo y me comentó que no quería vivir más», agregó.

“Me mandó un mensaje donde me contaba toda su situación, y me dijo que “no tenia paciencia, que ella sufrió violencia en su infancia, pero no quería que sus hijos pasaran por ello; yo le pedí paciencia, pero ella estaba agotada y cansada de la vida”.

“Yo le contesté, y luego ella me dijo que estaba escribiendo la tercer carta que era la definitiva, que había tenido tres intentos de suicidio, ella estaba medicada”, manifestó Galarza.

“Me di cuenta de que hablaba de la hija también y llamé a la Policía para ver que podían hacer, mostré mensajes, pero no teníamos como llegar a ella, por lo que pedí datos por Instagram y gracias a una seguidora, pude sacar su número y gracias a una amiga mía pudimos sacar también desde su número de dónde era. no sé si la salvamos, pero hicimos todo lo que pudimos», agregó.

“Ella me dijo que era del interior de la Provincia, de Coronel Suárez, y yo continuaba hablándole, para que no cometiera ningún error mientras tratábamos de ubicar la dirección para avisar a la Policía”.

“Una mamá no necesita medicamentos, necesita acompañamiento, con dos intentos anteriores deberán saberlo”, dijo la influencer, quien tiene 29 años y un hijo de 2.

La cuenta en Instagram de Micaela es @bruno_y mama

