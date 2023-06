Milagro en la selva: aparecieron con vida los niños perdidos después de 40 días

10 junio, 2023

Aparecieron los niños que estaban perdidos en las selvas de Guaviare, Colombia. El 9 de junio se confirmó la noticia. Lesly Mucutuy, Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy están con las autoridades y esperando a ser extraídos de la zona para ser trasladados a San José del Guaviare

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia y publicó la primera imagen que se conoce de los menores de edad: “¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana”. El presidente también dijo que los niños están débiles: “Dejemos que los médicos hagan su valoración y ya sabremos”. Así mismo, resaltó que es “un regalo para la vida que nuestros niños hayan sido cuidados por nuestra selva”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también confirmó la noticia y agradeció a las comunidades indígenas de Siona y Araracuara por su apoyo a los uniformados del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, que rastrearon la zona donde ocurrió el siniestro aéreo de la avioneta que cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare el pasado primero de mayo.

“A las comunidades indígenas Siona y Araracuara, a las que también agradecemos, todo el país, con nuestras Fuerzas Militares. Compartimos, esta alegría de hoy. Los menores fueron encontrados en condiciones, naturalmente, lo que significa después de 40 días en la selva”, destacó Velásquez.

Un helicóptero se desplazó hasta Solano (Caquetá), en donde fueron encontrados los niños, y su extracción de la zona se demoró por las condiciones meteorológicas. También se ha conocido que el perro de búsqueda Wilson, que acompañaba la operación de rescate, se perdió en medio de la selva y no estaba con los menores en el momento del rescate. Al Puesto de Mando Unificado llegaron paramédicos y demás personal de atención para valorar a los menores y así determinar su estado de salud para ser posteriormente trasladados a Bogotá. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que los niños indígenas ya están en la base militar de San José del Guaviare, en donde ya fueron estabilizados. Los cuatro niños están con uniformados de la Armada Nacional, quienes los entregarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para brindarles la atención correspondiente.

Los niños indígenas, quienes acudieron a sus conocimientos ancestrales para sobrevivir, permanecieron 40 días en la espesa selva amazónica. Al respecto, el presidente dijo: “Las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las Fuerzas Militares conjuntamente encontraron a los niños, 40 días después. Estaban solos. Ellos mismos lograron un ejemplo de supervivencia total que quedará en la historia. Esos niños son hoy los niños de la Paz”

Fidencio Valencia, abuelo de los menores, le dijo a RTVC: “Es una alegría, estábamos en la oscuridad y amaneció, he visto la luz. Gracias al presidente Petro, quien me apoyó, al general Sánchez y que estuvo a cargo con los indígenas. A la familia Ospina Cupitre que estuvieron mucho en oración con los diferentes grupos indígenas, que estuvieron en esa búsqueda. A todos los militares que entraron allá, bendiciones y gracias por todo el esfuerzo y la capacidad de querer encontrarlos”.

El director de la Policía, el general William Salamanca, escribió lo siguiente: “Admiración y reconocimiento a las Fuerzas Militares por la persistencia en la búsqueda de los 4 niños en las selvas del Guaviare. Lo han logrado. Gracias queridos soldados de Colombia”. (infobae.com)



Volver