Milei presentó el proyecto de reforma del Código Penal “Tolerancia cero y penas más duras”

2 octubre, 2025 0

El presidente Javier Milei encaró esta tarde un nuevo tramo de la campaña electoral, al presentar el proyecto de reforma del Código Penal desde las puertas del Complejo Penitenciario de Ezeiza. El mandatario estuvo acompañado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y José Luis Espert, el diputado y candidato nacional. A último momento, el Presidente sumó a la actividad al economista, en medio de la polémica por la denuncia sobre un presunto vínculo del candidato a legislador con un narcotraficante.

Con este evento, el Gobierno busca impulsar el debate penal justo en el medio de la campaña electoral, con el objetivo de que haya “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.

Bullrich : “Se termina la impunidad, nace una nueva doctrina”

“Ahora se termina la impunidad. El que roba va en cana”, dijo Bullrich al comienzo de la presentación. “Nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero”, agregó.

Milei: “Años de garantismo le ataron las manos a las fuerzas de seguridad”

Por su parte, Javier Milei expresó: “Necesitamos cambiar el sistema de fondos. Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y fiscales que querían combatir el crimen”.

Y sumó: “Por eso presentamos estas reformas, si logramos aprobarlas, quienes delinquen van a pagar en serio. Que este conjunto de reformas se implemente o no depende del Congreso. Depende de que quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no de los delincuentes, por eso necesitamos legisladores que comprendan esto. El sistema no da para más y hay que cambiarlo”.

“Convirtieron al país en un baño de sangre, y la ausencia de orden conduce también al empobrecimiento”, sostuvo el mandatario.

Y cerró: “Estamos haciendo cambios profundos, pero este proceso está a mitad de camino, por eso quiero decirles que este camino conlleva el esfuerzo de todos, pero es el camino correcto, si claudicamos ahora podemos perder la última oportunidad para cambiar el destino de nuestro país”.

Entre los principales aspectos del proyecto se destaca el aumento de los límites mínimos y máximos de prisión en una amplia variedad de delitos, así como la creación de figuras agravadas y tipificaciones específicas para nuevas modalidades delictivas. Las modificaciones contemplan los siguientes ajustes en materia de penas:

Homicidio simple: pasa de 8-25 años a 10-30 años de prisión.

pasa de 8-25 años a 10-30 años de prisión. Homicidio agravado: mantiene la prisión perpetua, e incorpora circunstancias agravantes como víctimas menores de edad, adultos mayores, funcionarios públicos y crímenes en lugares concurridos o cometidos por organizaciones.

mantiene la prisión perpetua, e incorpora circunstancias agravantes como víctimas menores de edad, adultos mayores, funcionarios públicos y crímenes en lugares concurridos o cometidos por organizaciones. Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.

de 1 mes-1 año a 1-3 años. Lesiones por conducción imprudente: el rango pasa de 1-3 años (simple) y 2-4 años (agravada) a 2-6 años y 3-6 años, respectivamente.

el rango pasa de 1-3 años (simple) y 2-4 años (agravada) a 2-6 años y 3-6 años, respectivamente. Abuso de armas: disparar sin herir puede alcanzar hasta 6 años; agresión sin herida de 1 a 3 años.

disparar sin herir puede alcanzar hasta 6 años; agresión sin herida de 1 a 3 años. Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años de prisión, y agravada a 2-8 años para casos con víctimas menores de 13 o mayores de 65 años.

de multa a 1-6 años de prisión, y agravada a 2-8 años para casos con víctimas menores de 13 o mayores de 65 años. Injurias: de multa a 1-3 años de prisión, y en forma agravada de 2 a 6 años.

de multa a 1-3 años de prisión, y en forma agravada de 2 a 6 años. Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años.

de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años. Posesión de pornografía infantil para distribución: de 6 meses-2 años a 3-12 años.

de 6 meses-2 años a 3-12 años. Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.

de 6 meses-3 años a 1-4 años. Trata de personas: la pena máxima sube de 8 a 10 años; en su modalidad agravada, de 5-10 a 6-15 años.

la pena máxima sube de 8 a 10 años; en su modalidad agravada, de 5-10 a 6-15 años. Amenazas: pueden agravarse hasta 8 años en caso de mediar armas o anonimato y hasta 10 años si buscan forzar conductas.

pueden agravarse hasta 8 años en caso de mediar armas o anonimato y hasta 10 años si buscan forzar conductas. Hurto: el mínimo sube de 1 mes a 1 año y el máximo de 2 a 3 años.

el mínimo sube de 1 mes a 1 año y el máximo de 2 a 3 años. Robo: el simple con fuerza pasa de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia, hasta 10 años; se introducen figuras diferenciadas para robos en la vía pública y cometidos por “motochorros”.

el simple con fuerza pasa de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia, hasta 10 años; se introducen figuras diferenciadas para robos en la vía pública y cometidos por “motochorros”. Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años y multa.

de 1 mes-6 años a 1-8 años y multa. Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años y multa; agravada, hasta 12 años.

de 6 meses-3 años a 3-10 años y multa; agravada, hasta 12 años. Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; si el ataque es contra un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad, de 3 a 9 años.

de 2 a 5 años; si el ataque es contra un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad, de 3 a 9 años. Tenencia y portación de armas: se contemplan incrementos y multas superiores.

se contemplan incrementos y multas superiores. Falso testimonio y cohecho: reciben penas superiores, con agravantes para altos funcionarios.

La intención del Ejecutivo es que este nuevo código reemplace al actual que está vigente desde 1921.

