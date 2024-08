Millonario empresario preso acusado de robarle dólares y joyas a un vecino del country en el que vive

8 agosto, 2024 0

Un millonario empresario fue detenido este miércoles, acusado de haber robado en reiteradas ocasiones en la casa de uno de sus vecinos del country Altos de la Ribera de la ciudad santafesina de Santo Tomé, en Santa Fe. Una cámara que colocó la víctima en la vivienda registró el último golpe y se convirtió en la prueba clave para el arresto, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En el video, dado a conocer por El Litoral, se puede observar a L. N. circular por la propiedad y revisar un armario, debajo de dos colchones y prender y apagar las luces, tal como lo haría un ladrón; excepto que el hombre de 45 años, como actividad principal, presta “servicios de centros de estética, spa y similares” y posee baños turcos, saunas, solarios, centros de masajes y adelgazamiento, entre otros.

Llama la atención que en los registros de L.N., quien reside en una propiedad de puertas blindadas y posee una camioneta de alta gama, figura el cobro de una asignación familiar, en julio de 2022.

Por su lado, R.O.G., la víctima, tiene 80 años y también es empresario: es dueño una importante y conocida distribuidora de la zona. Su familia comenzó a sospechar del vecino debido a que, cada vez que se ausentaba de su hogar, notaba que le faltaban dinero, artículos valiosos y vinos finos.

En concreto, según la denuncia, L.N. se habría llevado, en pocos meses, 20 millones de pesos, 15.000 dólares, varios anillos de oro y un reloj del mismo metal. No lo anotaron en la presentación judicial, pero las costosas botellas también están dentro de la nómina de objetos sustraídos.

Cansados de la situación, los hijos de R.O.G. resolvieron instalar cámaras de vigilancia dentro de la propiedad. Al revisar las imágenes vieron a L.N., quien vive en el lote ubicado detrás de su casa, recorrer y hurgar por todos los ambientes. Con ese material, realizaron la denuncia y la fiscal Rosana Marcolín pidió la detención y el allanamiento a la casa del indiscreto vecino.

Al empresario le pusieron las esposas este miércoles en el country. El empresario facilitó el acceso a los policías que llevaron adelante el procedimiento en su casa en busca de los objetos robados.

De acuerdo al sitio Aire de Santa Fe, no se trata de la primera vez que L.N. es noticia en el country. El año pasado fue señalado por haber amenazado con un arma de fuego a un vecino en pena vía pública. Por otro lado, en 2021, él había asegurado haber sido víctima de un robo en su domicilio, razón por la que denunció a todos los habitantes del barrio por no brindar en el barrio las medidas de seguridad adecuadas.

Ahora, espera la determinación de la fiscal encerrado en una celda de la Sub Comisaría 15 de Santo Tomé.

En el programa Creo, el hijo de la víctima contó que desde hace más de un mes venían faltando cosas en la casa de su papá, un hombre de 80 años. “Pensábamos que le estaba pasando algo, por su edad. Hasta lo llevamos a un neurólogo, porque le dábamos las cosas y a los tres días ya no estaban. Empezaron a desaparecer cosas y dudábamos de todo. Era una locura lo que nos pasaba por la cabeza”, relató.

Sobre las cámaras, dijo: “Al principio no las revisábamos porque trabajamos todo el día y no teníamos tiempo para hacerlo. Pero seguían faltando cosas. Hasta que revisamos las cámaras y vimos lo que vimos. Nos queríamos morir. Teníamos al choro más grande de Santa Fe adentro de la casa”.

“Se llevaba todo lo que quería, incluso la recaudación de nuestro negocio”, detalló.

Volver