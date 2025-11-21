Millonario robo en Necochea: Un empresario acusa a su exsocio

Un empresario de Necochea denunció el robo de unos 8 millones de pesos y más de 3.000 dólares en efectivo, sospechando directamente de un ex socio con quien compartía distintos emprendimientos comerciales.

La Policía y la Fiscalía ya trabajan en la causa para esclarecer el hecho, que habría comenzado como una supuesta sustracción desde el interior de una caja fuerte.

La versión inicial del ex socio:

Según la investigación, el acusado le informó inicialmente al dueño del dinero que autores ignorados habían logrado sustraer la millonaria suma desde una caja fuerte escondida en un comercio de calle 57 al 900, en la zona portuaria de Necochea.

Ese depósito, que ambos utilizaban, habría sido el lugar donde se resguardaba el dinero destinado a pagar alquileres comerciales, cubrir gastos operativos de un lavadero, afrontar compromisos con inmobiliarias y financiar futuras inversiones.

El quiebre: la víctima descubrió que no existía denuncia policial

El empresario damnificado comenzó a desconfiar cuando detectó que no había ninguna denuncia policial sobre el presunto robo que su socio decía haber realizado.

Tras un tense intercambio entre ambos, el ex socio habría terminado reconociendo que no existió ningún robo: admitió haber utilizado el dinero para fines personales y prometió recuperarlo para devolverlo.

Un caso sin resolver desde octubre

El conflicto se originó el 20 de octubre y, hasta el momento, el denunciante no obtuvo respuestas concretas sobre la recuperación de la millonaria suma.

La causa está en manos de la Policía y de la Fiscalía interviniente, que caratularon el expediente por el delito de “robo”, mientras continúan las averiguaciones para determinar responsabilidades y el paradero del dinero.

