Miramar: Chocó con un tractor con las luces tapadas. Murió decapitado

26 mayo, 2026 0

En un accidente sobre la Ruta 77, cerca de Miramar, un hombre de 76 años murió decapitado al chocar con su auto contra un tractor cuyas luces estaban tapadas.

El tractor, conducido por un peón rural, llevaba enganchado un pinche doble utilizado para transportar rollos de pastura compactada para hacienda. El siniestro ocurrió “por alcance”, es decir, desde atrás, ya que los rollos tapaban las luces traseras del tractor e impidieron la visualización del mismo.

El peón rural fue detenido, acusado de homicidio culposo y se encuentra alojado en una dependencia policial de Miramar.

Interviene la UFI 11 de Delitos Culposos del Departamento Judicial Mar del Plata.

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