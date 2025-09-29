Miramar: murió paracaidista a la que no se le abrió el equipo

29 septiembre, 2025 0

Rosana Back, paracaidista experimentada, murió en Miramar tras un salto fallido con un paracaídas que no se abrió

Rosana Back, una paracaidista aficionada, murió este domingo en Miramar luego de saltar desde un avión con un paracaídas que no se desplegó. Según los primeros datos de la investigación, el kit usado registró que nunca abrió uno de los paracaídas después del salto.

El hecho se registró cerca de las dos de la tarde cuando la mujer, de 52 años y con experiencia en la actividad, participaba de una jornada de saltos con amigos en Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.

Fuentes ligadas a la investigación confirmaron algunos datos recabados en forma posterior al accidente. El llamado de emergencia fue realizado por el grupo de paracaidistas que acompañaba a la víctima. Los testigos relataron que Back no había utilizado el equipo con el que se realiza habitualmente el salto.

Tras el salto fallido, los equipos de emergencia comenzaron los rastrillajes en los alrededores de la ruta 77, a la altura del kilómetro 5. Así lograron dar con el cuerpo de la mujer, minutos después del salto. Las fuentes consultadas precisaron que el cuerpo estaba en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo.

La ltima historia de Instagram que posteó muestra, paradójicamente, a una persona lanzándose al vacío con el kit colocado

La investigación continuará con la realización de la autopsia al cuerpo de la mujer. Si bien la policía científica determinará con exactitud los motivos por los que se produjo el salto fallido, los investigadores evalúan distintas posibilidades. Como se dijo, integrantes del grupo de paracaidistas hicieron notar que el kit utilizado se había intercambiado antes del salto y no fue el que habitualmente se usa en la experiencia.

Además, extraoficialmente trascendió que la mujer era insulinodependiente, porque no se descarta que pueda haber sufrido algún episodio vinculado a esa patología durante el salto. Se esperan los resultados de la autopsia para descartar las distintas hipótesis y dilucidar las causas del fatal accidente.

Nacida en Misiones, Back vivía en Mar del Plata y era licenciada en Acompañamiento Terapéutico. Según las personas que formaban parte del salto de este domingo, Rosana tenía experiencia previa en los saltos en paracaídas. Sus redes sociales daban cuenta de ello, ya que la mujer publicó numerosas imágenes en las que muestra que sus saltos eran frecuentes.

De hecho, la última historia de Instagram que posteó muestra, paradójicamente, a una persona lanzándose al vacío con el kit colocado, sobre campos para realizar el aterrizaje, en una imagen típica.

Además, sus últimas publicaciones incluyeron un sugestivo contenido: un enlace de YouTube que conduce a una canción de Pablo Alborán que se llama “El adiós que nunca llegó”.

Tras el accidente, personal de emergencias y efectivos del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, acudieron al lugar para realizar las primeras actuaciones requeridas por el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia. Como parte de la investigación, se dispuso el secuestro del arnés y la mochila del paracaídas, además del traslado de testigos y participantes de la jornada a la comisaría para que prestaran declaración.

La tragedia dejó consternados a los miembros de la comunidad de paracaidismo y a los habitantes de Miramar, mientras las autoridades continúan analizando las causas que derivaron en el fatal desenlace.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad. Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor”, sintetizó la comisión directiva del aeroclub de Miramar a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la institución subrayó que no tiene “relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio”, deslindando así cualquier responsabilidad directa en la organización o supervisión de los saltos. Esta aclaración se produjo en un contexto de conmoción tanto en la comunidad local como en los círculos vinculados a los deportes aéreos.

Volver