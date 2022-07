Misterio narco en Bahía Blanca: una lancha abandonada y más de 140 kilos de cocaína flotando frente a una base de la Armada

1 julio, 2022 Leido: 100

Esta semana, un misterio narco comenzó en la zona de Bahía Blanca y Punta Alta con el hallazgo de 140 kilos de cocaína que flotaban en bolsos sobre el agua cercana a la boya 21 de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada, donde amarran corbetas y destructores. En paralelo, días antes, el miércoles 27, se encontró una lancha abandonada en la zona de la ría de Ingeniero White, a 30 kilómetros de la Base, completamente equipada con chalecos, bengalas y artículos de pesca, propiedad de un ciudadano paraguayo que no fue encontrado hasta hoy.

Ambos hallazgos fueron realizados por Prefectura Naval Argentina. La Justicia federal, con la magistrada María Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, investiga el caso. La sospecha es obvia: una jugada de contrabando de cocaína, mover droga por barco al exterior, Europa seguramente, con algo que ocurrió en el medio.

El hallazgo de la droga ocurrió ayer, cuando un hombre local, jefe de una lancha de práctico que navegaba la zona, alertó a Prefectura de un bulto extraño sobre el agua. Así, una embarcación guardacostas y un semirrígido se dirigieron al lugar, según documentos del caso a los que accedió Infobae. Los prefectos, casualmente, realizaban un patrullaje vinculado a la lancha encontrada días antes. Se recuperó el bulto, que resultó ser un bolso. No estaba solo: había cuatro bolsos más.

Ya en el puerto, ante testigos, los bolsos fueron abiertos tras desembarcar. Dos perros de la división Canes de PNA indicaron la presencia de estupefacientes con sus narices. Se dio intervención previamente al juzgado federal del caso, que ordenó que se espere para la apertura de los panes. Luego, se hizo el pesaje: poco más de 141 kilos de droga.

Se ordenaron patrullajes redoblados en el canal de acceso, en fondeaderos y franja costera, así como controles en tierra. Mientras tanto, la lancha es otro enigma.

El prefecto principal Gustavo Albornoz, Jefe de Prefectura Bahía Blanca, indicó que “apareció el lunes a la noche”. “Identificaron un objeto flotando y se trataba de un semirrígido y sin nadie a bordo. Tenía chalecos, bengalas y artículos de pesca pero sin nadie a bordo. Estaba flotando en la ría a la altura de la boya 31, a mil metros más o menos”, continuó.

“Se mantuvo contacto con los clubes náuticos y las empresas portuarias, pero todo el mundo desconoce sobre esa lancha. Nadie la conocía como una lancha habitual de la zona. Constatamos que la lancha pertenece a una persona que es de origen paraguayo y que tiene domicilio en Florencio Varela, y que la compró en San Antonio. Recién ayer a la noche tomamos contacto con el padre del dueño de la lancha, y él nos dijo que hace más de diez años que no tiene contacto con el hijo y que no sabe nada. Estamos abiertos a todas las hipótesis”, siguió.

Fuente: Infobae

Volver