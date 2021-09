Moccero sobre el allanamiento en su campo: “Obviamente es una cuestión armada desde la oposición”

En conferencia de prensa, después del mediodía de este miércoles, el intendente municipal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, acompañado por su secretaria privada Estefanía Vallejos; el concejal Mauro Moccero y el candidato al Concejo Deliberante y actual Jefe de Gabinete, Néstor Carbini, se refirió al allanamiento que el día lunes 30 realizara en su campo la Policía Federal.



Moccero dijo, en rueda de prensa con los medios de la ciudad que la noticia es “descabellada”, sobre el allanamiento en el campo propiedad suya y de sus hermanos. “La gente que estaba allá no nos pudo avisar, porque les habían sacado los celulares, estaban incomunicados”, informó.

Expresó que manifestaba “con total tranquilidad, que a diez días de las elecciones, no es casualidad”, que esto suceda. Agregó que “la oposición, permanentemente, ha buscado, durante todos mis años de gestión tratar de ensuciarme, tratando de hacer alguna cuestión, judicializando la política. Para que la gente piense lo peor y entonces no nos vote”.

Dijo que no le sorprende “el agravio con que han hecho estas cuestiones” que aclaró, dieron resultado negativo. Dijo que en el allanamiento, “no encontraron absolutamente nada; ni sé lo que buscaban. También, lo hicieron en la parte del tambo que tenemos arrendado que la titular es Sofía Imaz, que se encontró con la sorpresa esta y tampoco sabe lo que buscaban. Pero también dio negativo el resultado”.

Dijo Moccero, que “no había nada que encontrar”. Tras lo cual, agregó que “esto, es un ataque político”. Por eso expresó, no creer, “en las casualidades: que a 10 días de las elecciones aparezcan estas cuestiones y que gente de otros partidos políticos esté averiguando a través de la policía a ver si ya se había comunicado que habían allanado el campo de Moccero”. Insistió en que “no son casualidades. Y la gente, tiene que está preparada para esto”. Analizó que esta, no va a ser la única denuncia: “De acá a noviembre, vamos a tener una catarata de denuncias”.

Manifestó estar con “toda la tranquilidad del mundo”. Con la Dra. Vallejos, informó, hablaron con su abogado en Bahía Blanca, presentándose en esta causa, en la que anticipó, pretende “llegar hasta las últimas consecuencias”. Dijo que “alguien está detrás de todo esto, y los vamos a desenmascarar”, para “ver quién está detrás de todo esto”.

Respecto a la denuncia, y a la causa, intervino en este momento de la conferencia de prensa, la Dra. Vallejos, indicando que “tiene secreto de sumario, no se puede dar mayor detalle. Incluso, lo que publicaron los medios de Bahía Blanca, nosotros, a través de la defensa del Dr. Valentín Fernández de Bahía Blanca, ya lo estamos poniendo en conocimiento de esto, porque la causa, al tener secreto de sumario, todo este tipo de actuaciones no está permitido”. Calificó que la causa penal alude, “a un delito muy delicado, así que vamos a mantenernos en total secreto con eso, no abundando en la denuncia”. Informó que el jefe comunal suarense ya está presentado a través del Dr. Fernández, agregando que todavía, “no hemos podido acceder a la causa porque tiene secreto de sumario. En unos días, vamos a poder estar en el expediente leerlo, verificar de dónde viene, aclarar, y limpiar la figura del intendente”.

Consultado si considera que esto fue algo armado desde la oposición, Moccero respondió: “Obviamente; es una cuestión que esta armada desde la oposición. Si no, es muy difícil que a 10 días de las elecciones aparezca esto, que es, totalmente ridículo y agarrado de los pelos. Buscan cualquier cosa, ya no saben qué hacer”.

