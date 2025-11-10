Mochilera desaparecida: acusan de “femicidio” a un hombre de 32 años

La desaparición en Necochea de la mochilera Débora Bulacio Del Valle (38) arrojó en las últimas horas un nuevo capítulo en la misteriosa historia. Fuentes consultadas indicaron que la Fiscalía acusó del delito de “femicidio” a Ángel Andrés Gutiérrez (32) y pidió su detención, la cual fue avalada por la jueza de Garantías, Aída Lhez.

Según pudo saberse, en base a las evidencias reunidas por los investigadores policiales y judiciales, el fiscal de la UFI Nº 10 de la temática de “violencia de género” de Necochea que interviniente, decidió recaratular la causa.

De esa manera, agravó el cargo legal contra el sujeto que sería oriundo de la localidad de Villa Cacique-Barker, partido de Benito Juárez..

Gutiérrez mantenía una relación sentimental con Débora Bulacio Del Valle, según lo confirmaron los propios familiares de la mujer que está desaparecida desde hace más de 24 horas.

Durante las labores de búsqueda, se encontraron prendas de vestir que pertenecerían a la mujer y demás pertenencias, algunas de ellas, con posibles restos de sangre.

No declaró

Luego del requerimiento del fiscal del caso, la jueza Aída Lhez, tiene que analizar las actuaciones judiciales y los elementos probatorios incorporados. Finalmente, resolvió la detención del imputado.

De acuerdo con datos recabados en las últimas horas por Ecos Diarios, el individuo de 32 años y principal sospechoso en la desaparición de Bulacio Del Valle, se negó a declarar en la sede de la Fiscalía.

El hombre había sido aprehendido antes del mediodía del domingo por personal del Comando de Patrullas, en cercanías a la Estación Terminal de Ómnibus de Necochea, en momentos en que caminaba en sentido a la ruta provincial 86.

En Necochea

Parientes de la mochilera domiciliada en Villa Cacique-Barker, se encuentran en Necochea y estarían colaborando con los rastrillajes que realiza el personal de la Policía bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina con canes especializados en la búsqueda de personas.

Los operativos se llevan a cabo en diferentes sectores del Parque Miguel Lillo, las playas de Necochea y Quequén, y demás zonas establecidas por los investigadores.

Info y foto: Ecos Diarios

