Monasterio anticipó un exitoso remate y reflexionó sobre el mercado de la hacienda

25 marzo, 2022

Desde las 9.30 de hoy, por streaming y en forma presencial en el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, comenzó a desarrollarse exitosamente el 113º Remate de Monasterio Tattersall, que a nivel local subastan los representantes de Barrios-Barrios.

Entrevistado por LU 24, el reconocido consignatario de hacienda Alfonso Monasterio compartió algunas impresiones respecto del mercado. “Las expectativas son muy buenas. Está muy firme la invernada, el gordo se viene colocando a buenos valores, y es una buena posición para colocarse en bienes porque hemos perdido todo concepto de lo que vale la plata. Por eso el comprador apuesta lo mismo independientemente de los valores”, consideró.

Monasterio advirtió que en este momento falta hacienda porque el negocio se ha vuelto “muy finito”, de manera que el mercado, que necesita oferta y demanda, es sensible a esta falta. “No hay porque no se produce, porque el número es muy fino y al campo le ponen trabas de todos lados. Hay muchos clientes que en los últimos años desistieron de la ganadería”, aseguró.

Finalmente, admitió que “estas son las razones por las cuales se pagan los precios actuales. Y pasa con todo lo demás también, cuando empezó la pandemia un café con leche con un tostado costaba 300 pesos y hoy 910 pesos. Doña Rosa paga 1300 el kilo de carne, y Don Juan paga 400 dólares el maíz y 400 el ternero. Los números son muy finitos y no dan”.

