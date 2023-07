Mónica Más, sobre Nicolás Avots: “Asesino con título”

18 julio, 2023

Luego que se difundiera la noticia que Nicolás Avots Sugimoto, condenado por ser el culpable de la denominada Tragedia de Cascallares, ocurrida el 26 de noviembre del 2012, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Sur, en el marco de un programa especial de educación en contextos de encierro que ofrece la casa de altos estudios bahienses, Mónica Más, mamá de Guillermina Cirone, una de las víctimas fatales, manifestó su disgusto con la nota del diario Clarín e hizo un descargo por redes sociales.

“Quizás y sólo quizás falto empatía en dicha nota, porque nuestros muertos ya no tienen una segunda oportunidad, en cambio el asesino SI. Mientras ellos festejaban, el dolor desgarraba nuestra alma”, expresó.

La publicación es la siguiente:

Asesino con título

Mientras empiezo a sentir nuevamente la quietud en mi mente, deseo fervientemente poder expresar lo que mi cuerpo sintió en estos días.

La mayoría estimo, habrá leído la nota de Clarín donde nos cuentan, con un título tremendamente nefasto, que Nicolas Avots se recibió de abogado.

Mi cerebro estalla en mil pedazos y mi pecho duele al punto de creer que moriré. Pero no muero, lloro, me abraza esa contención humana que me rodea y me vuelvo a poner de pie.

El logro del asesino es muy valioso y lo entiendo. No coincido con el juez que trabajo con él en su tesis pero es una apreciación personal.

Se que es un programa de ayuda a los que están privados de la libertad. (Para la otra parte, los muertos..nada porque están tapados con tierra)

En mi fuero íntimo espero que estos estudiantes que logren títulos, antes de reinsertarse en la sociedad, hayan tenido la sapiencia de arrepentirse y/o entender el daño que hicieron y realmente prometerse, no volver a repetirlo.

En mi caso especial, el asesino de mi hija jamás mostró arrepentimiento alguno. Jamás su madre, culpable cómo él, envió una nota diciendo lamentamos lo sucedido….jamás.

Mirando las réplicas de la nota y los comentarios veo, cuanto mal puede hacer alguien que redacta un título sin pensar ni importarle nada, sólo que su nota trascienda.

Por otra parte, mi hija estudiaba y trabajaba para comprarse los libros, las fotocopias, pagaba para poder rendir etc.etc.

Aquí el asesino, con esa tremenda sonrisa en su rostro y sin un ápice de arrepentimiento nos transmite….ves! me recibí!!! si claro con la mía, la tuya y la de los demás contribuyentes.

Si hubieses tenido que trabajar para llevar dinero a tu casa y en lo que te quedaba libre de tiempo, estudiar, el resultado seguramente sería otro.

Ojo, no te quito mérito Nicolas y no te guardo rencor. Lo sabes desde el primer día.

Para el diario que hizo la nota tengo unas sugerencias, quizás:

“Está preso por un siniestro vial que él ocasionó y estudio hasta recibirse”

“Culpable, estudio en la cárcel y logró recibirse”

“Estudio mientras purgaba su condena y se recibió”

Tengo muchas otras opciones, yo simple mortal.

Así la nota no hubiese dolido tanto a los familiares de las víctimas y quizá no consideremos al juez con tantos adjetivos calificativos despectivos.

Quizás y sólo quizás falto empatía en dicha nota, porque nuestros muertos ya no tienen una segunda oportunidad, en cambio el asesino SI.

Mientras ellos festejaban, el dolor desgarraba nuestra alma.

La Biblia y el Calefón hija….perdón!

Mónica Más, mamá de Guillermina Cirone.

(Si es lo mismo el que labura

día y noche como buey

que, el que vive de las minas,

el que MATA, el que cura

O esta fuera de la ley….

Enrique Santos Discépolo)

