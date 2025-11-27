Monte Hermoso: 18 años de prisión para un padre que abusó de su propia hija

El Tribunal en lo Criminal N.º 1 condenó a un hombre a la pena de 18 años de prisión, por haber abusado de su hija en la localidad de Monte Hermoso.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín, los hechos se produjeron entre 2019 y 2021, en diferentes oportunidades, cuando el hombre le exhibió desde su teléfono celular videos con contenido pornográfico a la niña, quien tenía entre 7 y 8 años.

Además, se lo acusó haberla sometido a distintas situaciones abusivas hasta llegar al acceso carnal durante ese mismo periodo de tiempo, en el que se encontraban conviviendo en el mismo domicilio.

El imputado fue condenado por los delitos de promoción de la corrupción de menores, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados, doblemente agravados por haber mediado el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad y por el vínculo.

El hombre llegó a juicio en libertad, a pesar de la solicitud que había realizado la fiscalía durante la investigación, pedido que fue reiterado en los alegatos y al cual los jueces no hicieron lugar por mayoría de opiniones. (Agencia de noticias Judiciales)

