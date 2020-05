Monte Hermoso: allanan a la titular de la Anses por un audio de WhatsApp sobre un falso caso de COVID-19

6 mayo, 2020 Leido: 632

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal. En el mensaje una voz de mujer -que sería Noemí Piaggi- alerta sobre una persona fallecida por Coronavirus en el balneario, una enfermera “con síntomas” y la intención de “tapar todo”.

La Policía Federal allanó esta tarde el domicilio de la titular de la Anses en Monte Hermoso, Noemí Piaggi, a quien se la vincula con la producción y distribución de un audio de WhatsApp en el que una mujer alerta sobre una muerte confirmada de coronavirus en el balneario y otro caso probable, al tiempo que advierte que los casos no van a trascender porque “van a tapar todo”.

La información sobre el procedimiento fue confirmada por su propio hijo, Klaus Helmut Kundt, en redes sociales.

“Aca estamo con lo pibe… Encuentren al que mató a Katy (Katherine Moscoso). Vergüenza total (sic)”, escribió el joven en la red social Facebook, junto con una foto en la que aparece él, su madre y tres policías de la Policía Federal.

En el posteo, ante las consultas de sus contactos por lo que estaba sucediendo en su casa, explicó que los efectivos fueron hasta allí para secuestrar el celular de su madre “por el problema que todos saben”.

“Un papelón —escribió—. Pensar que vienen 4 personas de Bahía Blanca para eso. No solo eso, sino que el gasto burocrático que conlleva todo este procedimiento. Una vergüenza todo”.

El audio que se atribuye a Noemí Piaggi había comenzado a viralizarse en el balneario días atrás, y de inmediato generó una intensa polémica por el rol que ocupa la mujer en la oficina del organismo nacional. En el mensaje —al que accedió La Nueva.— se escucha la voz de una mujer que alude, precisamente, a una persona de nombre Klaus.

“Escuchame Klaus —dice—. Yo te llamé para explicarte mejor. Recién me llamó Herman, de Bahía, que le dijo Juan: ¿te acordás del paraguayo que yo te había dicho que estaba en el hospital con síntomas y que después dijeron que había dado negativo? Bueno, se murió. Y están llevando a una enfermera a Bahía (la está llevando Juan), que tiene síntomas. La enfermera fue a trabajar al hospital con síntomas”.

“Así que ya está el virus acá, por lo visto —agrega la mujer en el audio—. Y lo quieren tapar todo. Porque no va a salir en las noticias, van a hacer desaparecer el hisopado, todo… Yo te lo digo para que tengas cuidado a quién le das la mano, con quién le hablás, quién tose al lado tuyo, lo que vos ya sabés. Y avisale a la gente que está con vos, porque esto evidentemente no lo van a dar en las noticias porque se hunde el hospital si llega a pasar eso. Juan le avisó a Herman más que nada por eso: porque lo quieren tapar todo”.

Lejos de alejarse de esa polémica, su hijo Klaus empezó a pedir en cada uno de los grupos donde se difundía el audio que dejaran de hacerlo. Y reconocía que su propia madre lo había emitido.

“Loco, les pido por favor que no reenvíen más el mensaje de mi vieja. Acuérdense que hay una familia atrás de esto y saben cómo es el tema político acá”, reclamo en un audio que también se viralizó.

Hasta el momento, según datos de Región Sanitaria I, no hay casos confirmados de coronavirus dentro del distrito de Monte Hermoso.

En otro Kundt reconoció que lo que estaban viviendo era “un garrón” y que la estaba pasando “remal”.

“Si ustedes tienen un poquito de sentido común y se dan cuenta de que esto no es de mala leche, les agradecería.(que no difundan el audio). No puede ser que se juzgue así a una persona por haber tratado de cuidar a su hijo. Es una pelotudez… una pelotudez grande como una casa”, agregó en otro audio que también se viralizó.

La policía de Monte Hermoso se excusó de aportar datos sobre el operativo. “Todas las actuaciones corresponden al Juzgado Federal de turno de Bahía Blanca”, se explicó.

