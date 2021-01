Monte Hermoso: ataron, golpearon y le robaron $ 4.000.000 a un comerciante

23 enero, 2021

“Todos los años pasan esas cosas”, dijo Edgardo Mastrángelo. También una doctora bahiense sufrió un robo en su casa.

Un comerciante de Monte Hermoso contó que el jueves por la noche le robaron unos 4.000.000 de pesos cuando había llegado en una camioneta a su casa de Río Asunción al 500, luego de cerrar su local.



“Me pusieron una 9 milímetros en la cabeza. Me sacaron y les di la plata que tenía en la gaveta de la camioneta. Me trajeron adentro de mi casa, me ataron las manos, me golpearon en la cara, les di más dinero y no se iban. Estuvieron unos 45 minutos, me desvalijaron todo”, contó Edgardo Mastrángelo a La Nueva.

“Estamos todos los comerciantes en riesgo, cuando se mueve plata todos los años pasan esas cosas. Somos pocos negocios, habría que poner un poquito más de seguridad, un policía en cada negocio”, comentó.

“Quisiera tener alguna novedad. Me robaron 4 millones de pesos, lo tenía en la camioneta porque pensé que si lo tenía en mi casa me los iban a robar”, expresó el comerciante montehermoseño.

Explicó que era “plata que tenía ahorrada para manejarse en el invierno y otras cosas” y que ahora “había boletas que tenía que pagar esta semana” y se le iba a complicar.

Otro robo: “Se llevaron bastante efectivo”

También el jueves a la noche la doctora bahiense Gabriela Cuesta, que veranea en Monte con su familia, sufrió un robo en su casa de la avenida Argentina, entre Chaco y Legh II.

“Salimos a comer con mi familia. Volvimos antes de la una. Cuando llegamos estaba el portón abierto, llamamos a la Policía y una vez que vinieron ingresamos a la casa. (Los ladrones) entraron por una ventanita chiquita, es la tercera vez que entran así”, contó a La Nueva.

La mujer dijo que adentro “estaba todo revuelto, todo roto, buscaron ropa, plata. Era un lío la casa. Se llevaron bastante efectivo, elementos de tecnología, como una tablet y mucha ropa de mujer. También celulares de trabajo, somos todos profesionales de la salud”.

“Estaban esperando que salgamos o alguien dio aviso —aseguró Cuesta—, y ni bien salimos entraron, porque a la hora u hora y media ya estábamos de vuelta”.

“Fui a hacer la denuncia. Estuvimos desde la una a las 6 haciendo trámites. Vino Policía Científica, sacaron fotos y quedamos a la espera de ver si se sabe algo. Es una vergüenza que es la tercera vez que pasa lo mismo. Ha pasado en varias casas alrededor. Esto pasó estando nosotros acá, una hora. Las autoridades me decían que pongamos alarma y cámaras. No te dan ninguna solución”, dijo.

