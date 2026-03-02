Monte Hermoso: balance positivo en Seguridad en la temporada 2026

En Monte Hermoso se realizó una reunión para destacar positivamente el desempeño en materia de seguridad en la temporada 2026.

La reunión fue llevada adelante por el intendente Hernán Arranz, con el superintendente de Seguridad Región Interior Sur, Gonzalo Bezos, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad PBA, Federico Montero, el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Vera, el jefe de la Policía Comunal, Claudio Cardozo, y otros efectivos.

Bezos destacó la organización y trabajo previo que permitió transitar una temporada “sumamente positiva gracias a las tareas de control y prevención con rápidas y efectivas intervenciones ante avisos o denuncias sin recurrir a la intervención de la UTOI o de otras fuerzas”.

Por su parte, el Jefe Comunal se refirió al cambio de autoridades previo al verano con la incorporación de Cardozo. “El cambio también fue muy positivo, por la respuesta y cercanía que hubo con los vecinos. Seguimos destacándonos como una ciudad turística muy segura y eso se debe al compromiso de cada fuerza y cada área municipal que trabaja de manera conjunta con el mismo objetivo”.

“La seguridad y tranquilidad son valores que nos diferencian y que influyen directamente en la elección de nuestro destino” recalcó Arranz y agradeció la labor policial y el apoyo permanente desde el Ministerio de Seguridad PBA.

La reunión tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante y de la misma también participaron los secretarios de Gobierno, Ramiro Busca; de Asesoría Legal y Técnica, Mariano Prieto y el presidente del Cuerpo Legislativo local, Cristian Elzaurdia.

