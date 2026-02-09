Monte Hermoso: Controles viales por alcoholemia: 19 positivos

9 febrero, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso informa que durante el fin de semana se realizaron controles sobre 125 vehículos arrojando un total de 19 secuestros por alcoholemia positiva.

Se realizaron en distintos puntos de la ciudad balnearia con la participación de Guardia Urbana, Policía, agentes de Seguridad Vial, y se contó con el soporte del Centro de Monitoreo Municipal.

Desde el organismo se recuerda que la infracción a la Ley 13.927 implica la retención del vehículo, la licencia y, según el resultado del alcohol en sangre es el importe tanto de la multa y de los meses de suspensión del registro de conducir que pueden extenderse por 3, 6, 12 o 18 meses y en el caso de negarse a realizar el test, les corresponde directamente la sanción máxima.

