Monte Hermoso: Fuerte choque de un auto contra una garita

23 septiembre, 2025

Esta tarde, en cercanías a Monte Hermosos se registró un grave accidente cuando un automovilista impactó de frente el vehículo que conducía, contra una garita, en la Ruta provincial 78.

De fuentes oficiales se identificó al hombre como Agustín Bazam de 25 años, quién fue atendido en la emergencia en el hospital de Monte Hermoso, aunque dada la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron derivarlo a un nosocomio de mayor complejidad en Bahía Blanca.

El primer parte médico informó que no corre riesgo de vida, pero que ambas piernas están fracturadas además de presentar politraumatismos de consideración en otras partes del cuerpo.

La Policía procura establecer las causales del siniestro.



