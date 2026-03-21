Monte Hermoso: Preso por cometer tres hechos delictivos

21 marzo, 2026 0

A fines del 2025 en Monte Hermoso, Carlos Sebastián Molina fue aprehendido y hallado culpable por dos robos y un incendio intencional en una vivienda, al ser encontrado culpable lo sentenciaron a tres años y medio de cárcel, por los delitos de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, daño y tentativa de robo simple.

En uno de esos hechos, Molina y un cómplice robaron una moto Zanella 110cc, que utilizaron para provocar un incendio en la habitación de una vivienda ubicada en calle Río Iguazú de la Localidad mencionada, las llamas comenzaron sobre una cama de dos plazas, causando pérdidas en el interior del inmueble y su fachada.

Por último, alrededor de las 5, rompieron el vidrio de una puerta y accedieron a una despensa, donde robaron bebidas, carne, fiambre, golosinas y herramientas, además de unos 130 mil pesos en efectivo.

Pruebas presentadas ante el Juez

“Luego de efectuar una valoración integral de la prueba presentada durante el debate debo decir que no estamos en presencia de hechos aislados, sino que se presentan dentro de una misma secuencia temporal y fáctica, desarrollada durante la madrugada del mismo día y ejecutada por los mismos sujetos”, indicó el juez.

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