Motín en comisaría de Balvanera. Hay heridos. Desmienten fuga

25 mayo, 2026 74

Una violenta madrugada se vivió este domingo en el barrio porteño de Balvanera, donde un grupo de detenidos protagonizó un motín dentro de una comisaría de la Policía de la Ciudad.

Aunque inicialmente había trascendido que parte de los 70 detenidos habían escapado, fuentes de la fuerza porteña desmintieron que la versión de la fuga.

El hecho provocó un amplio operativo policial en la zona y volvió a poner el foco sobre la situación de hacinamiento en las dependencias porteñas.

El episodio ocurrió en una seccional ubicada en el área de Balvanera, donde los internos provocaron destrozos y utilizaron elementos cortantes caseros durante la revuelta.

Fuentes del caso indicaron que se desplegó un operativo especial con grupos de contención, móviles de apoyo y asistencia médica preventiva del SAME.

En medio de los disturbios hubo daños en las instalaciones, cortes de luz y enfrentamientos entre los propios detenidos. Además, algunos internos sufrieron heridas y debieron recibir atención médica.

El violento episodio vuelve a poner en el foco la discusión por la sobrepoblación de presos en comisarías porteñas y la demora en los traslados al Servicio Penitenciario Federal. Desde hace años, el Gobierno de la Ciudad reclama que los detenidos sean derivados a cárceles federales.

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