Motociclista atropelló a un inspector municipal en control de tránsito

1 noviembre, 2025 0

Este sábado, en horas de la tarde, en el marco de los habituales operativos de control que realiza la Secretaría de Seguridad a través de Tránsito Municipal, en la rotonda de Avenida Rivadavia y Caseros -Güemes, se produjo un incidente en el que un motociclista atropelló a un inspector que se encontraba en el lugar.

Carlos Masciarelli, desde la dependencia comunal informó a LU 24 sobre lo sucedido, e indicó que el inspector fue trasladado al Hospital para evaluar posibles lesiones, ya que presentaba dolor en una de sus piernas.

La moto, una Kawasaki Ninja 250 dominio A015JZE, fue retenida ya que no contaba con el seguro obligatorio, y se espera el dictamen médico para evaluar una posible presentación judicial por el hecho mencionado.

