Motociclista herido en accidente: iba haciendo “willy” según testigo

8 abril, 2021

Este jueves a la noche, un motociclista sufrió heridas de consideración en una de sus piernas al ser atropellado por un auto en Avenida Almafuerte y Laprida. Por causas que serán motivos de investigación, chocaron en la mencionada arteria un Fiat Siena color rojo con una moto, de la cual se desconoce la marca debido a que fue retirada del lugar antes de que llegara personal policial.



Según una testigo que habló con LU24, el conductor del rodado menor iba haciendo “willy”: “Yo venía detrás del señor que se lo llevó por delante, el chico venía muy rápido por la Avenida Almafuerte, me cruzó haciendo ‘willy’, sin luces, perdió el equilibrio de la moto y lamentablemente el señor se lo llevó por delante”.

“La verdad es que no sé qué está pasando en esta sociedad que los chicos no escarmientan. Cuántos más muertos vamos a tener, por favor. Que tomen conciencia porque ahora hay un señor que está súper preocupado, angustiado, y que no sabe que tiene el chico porque quedó tendido en el piso, el casco lo llevaba en la canastita”, declaró.

