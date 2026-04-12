Motociclistas derivados al Pirovano tras accidente de tránsito

12 abril, 2026 0

Dos personas que circulaban en moto protagonizaron un accidente de tránsito y como consecuencia fueron derivados al Centro Municipal de Salud.

El conductor, identificado como Luis Montovio de 32 años presentó al momento de ingresar a la guardia fractura de fémur y costillas, permanece internado dado que requiere cirugía.

Su acompañante, Pedro Montovio de 35, fue atendido por traumatismos en el hombro y manos, se practicaron las atenciones necesarias y continúa con tratamiento ambulatorio.

El siniestro ocurrió en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Libertad, y una camioneta fue el otro vehículo involucrado en el siniestro.

Volver