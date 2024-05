Motos necias que acusáis a los autos sin razón (video)

30 mayo, 2024

La mayoría de los motociclistas creen tener la razón cuando por alguna cuestión quedan a un centímetro de distancia de un auto en innumerables encontronazos que se producen a diario. La falta de control y docencia sirve para que la distancia entre los derechos de los automovilistas y los motociclistas se amplíen cada vez más.

Los choques con motos son a diario. Y repetitivos. En la planta urbana, en los lugares más alejados y especialmente en las dos rutas nacionales que atraviesan la ciudad. Hay detalles que pueden corregirse especialmente con la docencia, la buena voluntad y el aporte de todos.

La primera observación es que el motociclista circule prevenido y visible. Imprescindible que use casco él, su eventual acompañante, que tenga las luces reglamentarias, que no provoque ruidos molestos y después se analiza la cuestión de papeles, que si bien es legal, no va a provocar la muerte.

Es altamente preocupante la circulación de motos en horarios nocturnos sin luces. Un verdadero peligro para todos. Al margen del resto. Basta y sobra hacer una recorrida después de las 19 horas o entre las 5 y las 7 de la mañana. Tal vez muchos van o vienen de trabajar, pero juegan con sus vidas y con la de los demás. ( LA LUMINOSIDAD QUE SE VE DEBAJO DE LA PATENTE ES UN OJO DE GATO)

