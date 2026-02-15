Motos: Ustarroz destacó resultado de operativos conjuntos en Chaves

15 febrero, 2026 0

El Ayudante Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, Dr. Juan Carlos Ustarroz explicó sobre los resultados positivos que arrojan los procedimientos que han permitido aminorar las faltas de tránsito por parte de las motos en ese distrito, también con la colaboración de distritos vecinos.

Poniendo el tema en situación, Ustarroz dijo: “este trabajo tiene la intervención de muchas personas, fundamentalmente un trabajo multidisciplinario porque la moto cuando escapa a un control esta infringiendo un delito penal por lo que implica necesariamente una acción, ya que la moto vuelve al día siguiente a cometer la infracción por lo que cuando se lo detecta se avisa a las fuerzas para que la detengan, no con intención restrictiva, sino para saber por qué escapó del control y la tarea está a cargo de la policía que pide antecedentes para saber si esa moto tiene pedido de secuestro, si fue robada en otro lugar para llevarla por ejemplo a Tandil y circula en Chaves”.

“Lo que se hace es avisar al Centro de Monitoreo para seguir la moto, ya que tienen la posibilidad de observar las cámaras y hacer el seguimiento digital y en algún momento el conductor de esa moto debe dar explicación de por qué cometió el delito penal, e incluso ha sucedido que cuando se realizan procedimientos suele pasar que hay otro delito encubierto”, agregó.

“A veces tenemos que recurrir a distritos vecinos como Juárez y Tres Arroyos si sale de Gonzales Chaves para que continúen el seguimiento, dijo y agregó que “el resultado es mejor que antes cuando no se podía hacer nada, había cierta resignación, pero es una política correcta y tendrá un resultado satisfactorio cuando deje de ser solamente una cuestión de seguridad sino también de salud pública, porque puede causar a través de picadas o corridas accidentes, por lo que cuando eso suceda, el problema va a ser bien encaminado”, sostuvo Ustarroz.

“Es muy raro que alguien tenga una moto a su nombre, ya que se transfieren de mano en mano, no hay ni siquiera boleto de compra venta aunque se arriesguen a tener que prestar declaración los dueños anteriores por el delito de encubrimiento, lo que está tipificado en el Código Penal por lo que si esa moto interviene en un asesinato, tiene encubrimiento agravado, que es un delito no excarcelable”, manifestó.

“La realidad es un trabajo en el que la Comisaría tiene una gran intervención comandada por el Oficia Shoda junto al Centro de Monitoreo y también las charlas que se dan en las escuelas; Tres Arroyos nos ha colaborado cuando ante cualquier delito que se traslade hacia allá tenemos la colaboración de su Centro de Monitoreo”, concluyó.

