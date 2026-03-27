Muerte por monóxido en Bahía Blanca, la Fiscalía pidió nuevas pericias e informes

27 marzo, 2026 0

Avanza la investigación, por la Muerte de Monóxido en un departamento de Bahía Blanca, la Fiscalía solicitó una serie de prueba para establecer como fue el fallecimiento de Evelin Michea, Ramón Gómez y los dos hijos de Michea, quienes inhalaron monóxido de carbono.

Los pedidos fueron realizado por el titular de la UFIJ Nº 1, de delitos culposos, Cristian Aguilar, quien en las últimas horas asumió la investigación que había comenzado la doctora Marina Lara, a cargo de la UFIJ Nº 7.

Fuentes oficiales indicaron que el representante del Ministerio Público ordenó la clausura del inmueble, además de solicitar que bomberos del Cuartel Central lleven adelante una pericia en el lugar.

También le solicitaron un informe a la empresa Camuzzi. Por otro lado, cabe destacar que en la propiedad se detectó la presencia de un calefón que presentaba algunas deficiencias, como la falta de la tapa frontal y el caño que transporta los gases hacia el exterior.

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